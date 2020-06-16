2020/06/16 | 13:17 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجيّة العراقية تستدعي السفير التركيّ وتُسلّمه مُذكّرة احتجاج

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجيّة العراقية تستدعي السفير التركيّ وتُسلّمه مُذكّرة احتجاج) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجيّة العراقية تستدعي السفير التركيّ وتُسلّمه مُذكّرة احتجاج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).