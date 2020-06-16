عودة الأنشطة الرياضية بالكويت بعد توقفها بسبب كورونا

2020/06/16 | 13:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمحت حكومة الكويت بإعادة تدريبات الأنشطة الرياضية فقط.وقرر مجلس الوزراء الكويتي، عقب نهاية اجتماعه الأسبوعي عبر الاتصال المرئي، “الموافقة على عودة مزاولة التدریبات فقط والخاصة بالأنشطة الریاضیة”، دون توضيح أكثر.وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية “كونا”، شدد المجلس على أهمية الالتزام عند مزاولة التدريبات بالاشتراطات الصحیة والمواعید المحددة لمزاولتها، دون تفاصيل.والنشاط الرياضي متوقف في […]

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