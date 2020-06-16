الخارجية تستدعي السفير التركيّ لدى العراق وتسلمه مذكرة احتجاج

2020/06/16 | 13:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

استدعت وزارة الخارجيّة العراقية، السفير التركيّ لدى العراق فاتح يلدز، اليوم الثلاثاء (16 حزيران 20...





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