مصدر لـ”العهد نيوز”: ذي قار تدخل نادي الألف بإصابات “كورونا”

2020/06/16 | 13:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ذي قار دخلت محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، رسميا نادي الألف لتنضم الى المحافظات التي تجاوزت فيها اعداد المصابين أكثر من 1000 إصابة، بعد موقف اليوم الذي وصل الى 109 إصابة.وقال مصدر طبي، لـ”العهد نيوز”، بأن “محافظة ذي قار قد شهدت اليوم تسجيل 109 إصابة وهذا العدد مرشح بالازدياد خلال الساعات […]

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