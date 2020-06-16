توقعات بمغادرة 1.2 مليون أجنبي سوق العمل في السعودية خلال 2020

2020/06/16 | 13:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع تقرير اقتصادي مغادرة 1.2 مليون عامل أجنبي سوق العمل السعودية خلال العام الجاري.وأشار التقرير الذي أجرته “شركة جدوى للاستثمار” إلى أن أكثر القطاعات تضررا، والتي ستسجل النسبة الأعلى لمغادرة الأجانب هي الضيافة وخدمات الأغذية، إضافة إلى الأنشطة الإدارية والمساندة، والتي تشمل أنشطة الإيجار والتأجير، ووكالات السفر، والأمن، وخدمات المباني.وأوضح التقرير أنه رغم التخفيف التدريجي […]

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