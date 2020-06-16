2020/06/16 | 13:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محمد خالد، الطبيب المعالج للفنانة المصرية رجاء الجداوي، ومدير العنايات المركزة بمستشفيات العزل في محافظة الإسماعيلية بمصر، عن إصابته بفيروس كورونا.وتداول العديد من أصدقائه منشورات عبر حسابه الخاص على موقع ”فيسبوك“، عبروا فيها عن صدمتهم وقلقهم إزاء تعرض الطبيب محمد خالد للإصابة، متمنين له الشفاء العاجل.وفي محاولة منه لطمأنة جمهوره على حالته […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة طبيب رجاء الجداوي بكورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة طبيب رجاء الجداوي بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).