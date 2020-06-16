اصابة نجم الاختيار و9 من عائلته بكورونا

2020/06/16 | 13:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روى الممثل علاء عرفة، أحد نجوم مسلسل الاختيار الذي عرض في رمضان الماضي، تجربته مع فيروس كورونا الذي أصيب به مع 9 من أفراد من أسرته.وقال علاء في فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، إن 10 من أفراد أسرته، بمن فيهم هو، أصيبوا بفيروس كورونا، وأن والده وجده وجدته في المستشفى، بينما […]

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