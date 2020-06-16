أول فنانة عراقية تصاب بفيروس كورونا

2020/06/16 | 13:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الفنانة العراقية ميس كمر، إصابه مواطنتها الفنانة فوزية حسن بفيروس كورونا المستجد، لتكون بذلك أول فنانة عراقية تصاب بالفيروس.ونشرت ميس كمر، صورة الفنانة فوزية، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير “إنستغرام”، معلقة بالقول: ”دعواتكم للفنانة العراقية المبدعة فوزية حسن بالشفاء العاجل، بعد إصابتها بفيروس كورونا، إن شاء الله أزمة وتعدي“.كما حرص […]

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