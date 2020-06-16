القضاء ليس ملكا لأحد ولن يكون يوما في جيب أحد

2020/06/16 | 13:35 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:اياد السماوي في توضيح مهم جدا صدر يوم أمس عن المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى جاء فيه ( أنّ القاضي المختّص في محكمة التحقيق المركزية لمكافحة الفساد في الرصافة...أكمل القراءة ←

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