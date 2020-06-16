تقرير مثير: لقاح “كوفيد-19” الأول لن يحمي من العدوى وهذا ما يحصل من يتلقى الجرعة

2020/06/16 | 13:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة زعم مقال حديث أن اليأس لدعم الاقتصادات التي تكافح تحت وطأة “كوفيد-19” يمكن أن يؤدي إلى لقاح أضعف.وقال روبن شاتوك، وهو أستاذ في إمبريال كوليدج لندن الذي يقود تطوير لقاح تجريبي، على الرغم من أن اللقاح “الضربة القاضية” سيكون مثاليا، إلا أن اللقاحات المبكرة قد تنطوي على قيود، وفقا لـ”بلومبرغ” (Bloomberg).[…]

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