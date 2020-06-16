المستنقع الحكومي…

2020/06/16 | 13:45 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:حسن حاتم المذكور 1 ـــ عندما تصبح الكتل السياسية مجار آسنة, والحكومات التي تتجمع منها مستنقع, يكون الأمر نكبة وطنية, على اصعدة السياسة والأقتصاد, ناهيك عن الفساد الأخلاقي والأجتماعي والأداري,...أكمل القراءة ←

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