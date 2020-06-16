مصدر طبي لـ”العهد نيوز”: اغلاق صحة ذي قار بعد وفاة أحد الموظفين بالدائرة

2020/06/16 | 13:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قاراكد مصدر طبي، اليوم الثلاثاء، انه تم اغلاق دائرة صحة ذي قار بعد وفاة أحد الموظفين بالدائرة.واضاف المصدر في تصريح خص به “العهد نيوز”، ان موظف بالدائرة توفي اليوم يشبته إصابته بفايروس كورونا.وبين المصدر، ان قرار الاغلاق جاء لتعفير الدائرة، واخذ عينات من جثة المتوفي لحين التاكد من إصابته بكورونا.انتهى2

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