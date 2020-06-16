وفد كردي سيزور بغداد لمناقشة 5 ملفات

2020/06/16 | 13:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتزم وفد من حكومة إقليم كردستان زيارة بغداد للتباحث في ستة ملفات مع الحكومة الاتحادية.وقال مدير شؤون العلاقات والمتابعة في حكومة الإقليم بختيار حاجي، إن “وفداً من كردستان سيزور بغداد لمناقشة ملفات النفط والمالية والمنافذ الحدودية والموارد الداخلية والتنسيق بين الحكومتين في مجال الكهرباء والغاز الطبيعي، مبيناً أن”حكومة الإقليم جادة في حل المشاكل العالقة […]

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