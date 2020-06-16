2020/06/16 | 13:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. محافظ صلاح الدين يقرر انهاء تكليف رئيس هيئة الاستثمار بالمحافظة وحل مجلس ادارتها الحالي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة صدى الاعلام الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/16 | 13:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة صدى الاعلام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. محافظ صلاح الدين يقرر انهاء تكليف رئيس هيئة الاستثمار بالمحافظة وحل مجلس ادارتها الحالي) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. محافظ صلاح الدين يقرر انهاء تكليف رئيس هيئة الاستثمار بالمحافظة وحل مجلس ادارتها الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).