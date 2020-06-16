المسعودي: لم نتلق اشعاراً من الجانب السعودي بإلغاء موسم الحج

2020/06/16 | 13:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت الهيأة العليا للحج والعمرة تلقيها أي اشعار من الجانب السعودي بشأن إلغاء موسم الحج للعام الحالي في ظل انتشار فيروس كورونا.

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