الديمقراطي الكردستاني : قانون الانتخابات بحاجة إلى إعادة مناقشته بشكل عام

2020/06/16 | 13:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد نائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بشار الكيكي، أن قانون الانتخابات بحاجة الى اعادة مناقشته بشكل عام.

وقال بشار الكيكي إن قانون الانتخابات بصيغته الحالية، بحاجة الى اعادة مناقشته بشكل عام، لان المواطن يريد انتخابات حقيقية يكون فيها تمثيل حقيقي، مبينا ان النائب هو مشرع ومراقب لعمل السلطة التنفيذية والقوانين ذات الصبغة الاتحادية، وهو يمثل كل العراق.

واضاف الكيكي، ان الهدف الاساس الذي يريده المواطن، ليس مجرد اجراء انتخابات مبكرة دون افراز نتائج تخدم الشارع، مشددا على أن الغاية الاساس هو اجراء انتخابات مبكرة ذات تمثيل واقعي نزيه للشعب، وليس مجرد انتخابات شكلية مع اعادة تدوير نفس الاشخاص.

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