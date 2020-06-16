2020/06/16 | 13:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد استدعت وزارة الخارجيّة السفير التركيّ في العراق، فاتح يلدز، اليوم الثلاثاء، على خلفيّة القصف التركيّ الذي طال عدداً من المناطق شمال العراق.وذكر اعلام الخارجية، في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، أن "الوزارة استدعت السفير التركيّ في العراق فاتح يلدز على خلفيّة القصف التركيّ الذي طال عدداً من المناطق شمال العراق، وما تسبّب به من ترويع للسكان، وبثّ الذعر بينهم".وأضاف البيان، أن "اللقاء جرى من قبل وكيل الوزارة الأقدم السفير عبد الكريم هاشم الذي سلّمه مُذكّرة الاحتجاج".وبحسب البيان، تضمّنت المُذكّرة "إدانة الحُكُومة العراقيّة لانتهاكات حُرمة وسيادة الأراضي والأجواء العراقية، واعتبرت أنّه مُخالِف للمواثيق الدوليّة، وقواعد القانون الدوليّ ذات الصلة، وعلاقات الصداقة، ومبادئ حسن الجوار، والاحترام المُتبادل".وجدّدت الوزارة التأكيد في مُذكّرتها على دعوتها إلى "الجارة تركيا لوقف العمليّات العسكريّة الأحاديّة"، معربة عن "استعداد الحكومة العراقيّة للتعاون المُشترَك في ضبط الأمن على الحُدُود بالشكل الذي يُؤمِّن مصالح الجانبين".وختمت المُذكّرة بـ"دعوة السفارة التركيّة لنقل المُذكّرة إلى الجهات التركيّة المُختصّة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع حدّ لهذه الانتهاكات، ومنع وُقُوعها مُستقبلاً".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجيّة تستدعي السفير التركي على خلفية قصف شمال العراق) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجيّة تستدعي السفير التركي على خلفية قصف شمال العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).