2020/06/16 | 13:54 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللجنة المشكلة لمتابعة قانون الضمان الاجتماعي تسلم تقريرها النهائي للبرلمان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/16 | 13:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

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