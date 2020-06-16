بالوثيقة.. تضارب بالفحوصات بين بغداد وأربيل يظهر تناقضًا في نتائج تحليل كورونا لنائبة في البرلمان

2020/06/16 | 13:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اظهر الفحص الطبي الذي أجرته النائبة عن محافظة نينوى، محاسن حمدون، في محافظة اربيل ، عدم إصابتها بفيروس كورونا.وغادرت حمدون، موقع الحجر الصحي في مستشفى الشفاء بالموصل مع ثلاثة من افراد حمايتها بعد ورود نتائج الفحص المختبري من اربيل تؤكد سلامتها.

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