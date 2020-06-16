الرقمنة ومستقبل الحزب السياسي - عادل حبه

2020/06/16 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_حبه الرقمنة ومستقبل الأحزاب السياسيةافكار تبعث للتفكيريقلم الباحث الإيراني ب.



بي ‌نی-;-از (داری-;-وش)ترجمة عادل حبه الرقمنةلفهم الاختلافات بين الرقمنة (Digital)اليوم والتناظرية (Analog) بالأمس، من الضروري إلقاء الضوء بشكل موجز على الماضي مروراً بحاضرنا.



بطبيعة الحال، يدور جوهر مناقشتنا هنا حول ثقافة التواصل بين البشر (communication culture).



ويمكن القول إنه لم ......





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