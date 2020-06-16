الخارجية الايرانية: الظروف الدولية تحتم تكثيف المشاورات بين ايران وروسيا

2020/06/16 | 13:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير خارجية الجمهورية الاسلامية محمد جواد ظريف ان الظروف الدولية الحالية تحتم تكثيف المشاورات بين ايران وروسيا.واضاف ظريف اليوم الثلاثاء، لدى وصولة الى مطار موسكو: ان ايران وروسيا دولتان جارتان و علاقاتهما هي استراتيجية اجراء مباحثات و مشاورات باستمرار يحظى باهمية.واكد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية ان الظروف الدولية تحتم تكثيف المشاورات بين ايران وروسيا.وبين […]

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