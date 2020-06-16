الطيران الحربي التركي يجدد قصفه لمناطق بإقليم كردستان

2020/06/16 | 13:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد الطيران الحربي التركي ليلة الثلاثاء، قصف مواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني المعارض، ضمن مناطق تقع في محافظة دهوك.

وأوضحت مصاد محلية ان الطائرات التركية بدأت في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء، استهداف مواقع للحزب التركي المعارض تقع بالقرب من قرى تابعة منطقة “كاني ماسي” بقضاء العمادية، مبينة ان القصف تسبب بأضرار مادية بالأراضي والمحاصيل الزراعية، إضافة الى اثارة الرعب لدى سكان القرى، من دون ان يخلف خسائر بشرية بينهم.

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت في وقت سابق، الشروع بعملية أمنية أطلقت عليها اسم ” مخلب النسر”، مبينة انها تستهدف من خلالها القضاء على عناصر حزب العمال الكردستاني المتواجدين شمالي العراق.

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