مدير صحة الرصافة يزور المدينة الشبابية ويناقش تحويل قاعات رياضية إلى أماكن للحجر

2020/06/16 | 13:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ بغداد

استقبل المدير العام لدائرة شؤون الاقاليم والمحافظات بوزارة الشباب والرياضة طالب الموسوي اليوم ال...





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