يشتبه بإصابته بفيروس كورونا.. إغلاق مبنى دائرة صحة ذي قار بعد وفاة موظف فيها أثناء العمل

2020/06/16 | 13:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر مطلع، الثلاثاء (16 حزيران 2020) بإغلاق مبنى دائرة صحة محافظة ذي قار بعد وفاة موظف فيها أث...





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