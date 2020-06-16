النائبة محاسن حمدون تغادر الحجر ’’بالقوة’’ بعد إعادة فحصها.. ومحافظ نينوى يتوعد الحماية

2020/06/16 | 13:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- نينوى

أفاد مصدر أمني من محافظة نينوى، الثلاثاء (16 حزيران 2020)، بمغادرة النائبة محاسن حمدون، الحجر الصحي برفقة حمايتها، بعد التأكد من عدم إصابتها بفيروس كورونا، اعتماداً على فحص أربيل.، فيما علق محافظ على ما جرى بالقول، إنه "أمر معيب".

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "بعد ورود فحص أربيل الذي أكد سلامة النائب محاسن حمدون قام حماية النائب بإخراجها بالقوة من حجر الموصل، بعد كسر الباب في مشفى الحجر".

وأضاف، أن "الحماية أخرجوا حمدون، على الرغم من رفض الكوادر الصحية الذين يؤكدون إصابتها بحسب الأجهزة المستخدمة في محافظة نينوى".

وأظهرت صورة تلقتها (بغداد اليوم)، النائبة محاسن السعدون برفقة حمايتها بعد إخراجها من مستشفى الحجر في مدينة الموصل، وهي مرتدية الكمامات برفقة الحمايات.

وبدوره، قال محافظ نينوى نجم الجبوري، في تصريح صحفي، إنه "يعرب عن اسفه لما قام به حماية النائب محاسن حمدون في مشفى الحجر بعد أن أقدموا على إخراج النائبة بالقوة".

وأكد الجبوري، أن "هذا الفعل معيب وسيتم محاسبتهم وعلى النائب الامتثال للقانون وعدم ملامسة أي شخص لحين عودتها الى الحجر مرة أخرى".

وفي وقت سابق من اليوم، وصلت فحوصات طبية من محافظة أربيل، وبينت عدم إصابة النائبة محاسن حمدون بفيروس كورونا المستجد.

ويوم الأحد الماضي، أفاد مصدر طبي في دائرة صحة محافظة نينوى، بإصابة النائب عن المحافظة، محاسن حمدون، بفيروس كورونا المستجد.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "حمدون ترقد الان في الحجر الصحي بمستشفى السلام في مدينة الموصل، بعد ثبوت إصابتها بفيروس كورونا".

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