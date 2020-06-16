2020/06/16 | 13:56 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكيل الخارجية العراقية عبد الكريم هاشم سلم السفير التركي مذكرة الاحتجاج - صورة: وزارة الخارجية العراقية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يستدعي السفير التركي ويبلغه احتجاجاً عن "انتهاك حرمة السيادة") نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يستدعي السفير التركي ويبلغه احتجاجاً عن "انتهاك حرمة السيادة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).