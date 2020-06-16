وزير صحة كوردستان محذراً: كورونا في

2020/06/16 | 13:56 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير صحة إقليم كوردستان سامان البرزنجي - صورة: كوردستان 24

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