مَن يقف وراء تفجير مكتب الارتباط رمز التواصل بين الكوريتين؟

2020/06/16 | 13:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اخت كيم صاحبة النفوذ الكبير سيول,-(أ ف ب) – مكتب الارتباط الذي فجرته بيونغ يانغ الثلاثاء، تم افتتاحه في أيلول/سبتمبر 2018 في إطار اتفاق وقع عليه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن في أول قمة بينهما قبل خمسة أشهر على ذلك.وكان المكتب عبارة عن مبنى من أربعة طوابق […]

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