الحشد يدفن 50 متوفيا بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في النجف

2020/06/16 | 13:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن الحشد الشعبي، الثلاثاء، عن دفن 50 متوفيا جديدا بفايروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في محافظة النجف الأشرف.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “اللواء الثاني بالحشد دفن 50 متوفيا بفايروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بالتعاون مع طبابة الحشد الشعبي التي تولت نقل الجثث الى المقبرة وتعقيم سيارات […]

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