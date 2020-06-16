صحيفة: الكاظمي يحاول تثيب قدميه بإناطة المهام العسكرية لقيادات مقربة من اميركا

2020/06/16 | 13:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت صحيفة “العرب” اللندنية، الثلاثاء، عن سعي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتثبيت قدميه في السلطة عبر تعيين شخصيات عسكرية مقربة من اميركا في السلطة، مبينة ان الكاظمي يوجه تحرّكاته الداخلية حاليا في اتجاهين، الأول في إعادة ترتيب أوضاع المؤسسة العسكرية، فيما يدور الثاني حول صياغة تحالفات داخل البرلمان تؤمّن له الغطاء السياسي الذي يفتقر […]

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