2020/06/16 | 14:27 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم من أن العراق أعلن النصر على داعش عام 2017، إلا أن التنظيم لا يزال يشن هجمات دامية وخصوصاً في أطراف المدن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("خلايا القرشي" تتبنى مجزرة طالت الكاكائيين في خانقين) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("خلايا القرشي" تتبنى مجزرة طالت الكاكائيين في خانقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).