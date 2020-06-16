سفير ايران في بغداد: صراعنا مع أمريكا يتم بمعزل عن العراق

2020/06/16 | 14:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد السفير الايراني في بغداد إيرج مسجدي، الثلاثاء، ان توتر العلاقات بين بلده واميركا لا علاقة لها بالشأن الداخلي الايراني، مبينا زيارة قاآني الاخيرة لا دخل لها بمفاوضات العراق مع امريكا.وقال مسجدي في تصريح متلفز ان ” سوء العلاقات والتوتر بين ايران واميركيا منذ 40 عاما ولغاية الان ولا دخل له بالشان العراقي مطلقا […]

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