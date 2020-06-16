لافروف: تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران غير قانوني

2020/06/16 | 14:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدَّ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، محاولات الولايات المتحدة تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران غير قانوني وليس له آفاق.

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