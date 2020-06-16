فيديو صادم في العراق.. جثث وفيات كورونا خارج المستشفى ودموع ذويهم تذرف الألم    

2020/06/16 | 14:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أظهر شريط مسجل، تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، جثث المتوفين بفيروس كورونا خارج مستشفى الكندي ببغداد وتحت أشعة الشمس الحارقة، بسبب عطل إحدى ثلاجات المتوفين وامتلاء أخرى.وجاء التصوير من أحد ذوي المتوفين وهو يتحدث بدموع تذرف على فقدانه أحد أقاربه بفيروس كورونا ويرأه جاثما في الشمس دون اهتمام من إدارة […]

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