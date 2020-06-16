الكشف عن حقيقة انتقال مبوكو الى الزوراء

2020/06/16 | 14:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادكشف نادي الزوراء حقيقة تعاقده مع المحترف الكونغولي جونيور مبوكو من نادي الشرطة.وقال الناطق الاعلامي لنادي الزوراء عبد الرحمن رشيد، اليوم الثلاثاء، إن “كل الاخبار التي تتحدث عن تعاقد النادي مع لاعب الشرطة السابق مبوكو غير صحيحة”.وأضاف رشيد، أن “اي تعاقدات رسمية سيتم الاعلان عنها عبر المكتب الاعلامي لنادي الزوراء”.وكان مبوكو قد أعلن […]

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