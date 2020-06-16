قائممقام الرطبة لـ”العهد نيوز”: ضبط مضافات لمجرمي داعش وبداخلها اسلحة وادوات شنق وتعذيب غربي الانبار

2020/06/16 | 14:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبارافاد قائممقام قضاء الرطبة بمحافظة الانبار عماد الدليمي اليوم الثلاثاء، بان القوات الامنية تمكنت من ضبط عدد من مضافات مجرمي داعش بعملية دهم وتفتيش غربي الانبار.وقال الدليمي في حديث خص به “العهد نيوز”، ان ” قوة امنية من الفرقة الاولى لواء 53 شرعت بحملة دهم وتفتيش استهدفت منطقة العامج بقضاء الرطبة غربي الانبار، […]

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