2020/06/16 | 14:52 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن اتحاد الصادرات الإيراني، أن غرفة #التجارة_الإيرانية تقترب من افتتاح مكتب لها في #سوريا.وقال رئيس اتحاد الصادرات الإيراني “محمد لاهوتي” في تصريح نشرته وكالة (فارس) إن «غرفة التجارة الايرانية إشترت مكتباً في #سوريا وهو…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تفتتح مكتباً تجارياً في سوريا قريباً) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تفتتح مكتباً تجارياً في سوريا قريباً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).