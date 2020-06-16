ظريف: إيران قلقة من محاولات أمريكا زيادة الضغوط على سوريا

2020/06/16 | 14:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، إن إيران قلقة بشأن محاولات واشنطن زيادة الضغوط على سوريا.وأكد ظريف أن بلاده لديها اعتقاد قوي بأن الولايات المتحدة تفعل كل شيء لزعزعة استقرار المنطقة.وتابع الوزير الإيراني “نحن قلقون بشأن بعض التطورات السياسية والاقتصادية في سوريا، ومحاولات الولايات المتحدة فرض مزيد من […]

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