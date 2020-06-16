مورينيو يعترف: فلسفة برشلونة حددت ملامحي كمدرب

2020/06/16 | 14:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..اعترف البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام الإنجليزي، أن برشلونة كان له تأثير كبير في صناعته كمدرب ببداية مشواره الإداري مع كرة القدم.ودرب مورينيو خلال مشواره المهني عددا من أكبر أندية القارة العجوز، وقاد معظمها لحصد الألقاب محليا وأوروبيا، وكانت أبرز محطاته التدريبية في إسبانيا، حين قاد ريال مدريد.وعمل البرتغالي قبلها في […]

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