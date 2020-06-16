حطموا الأبواب.. حماية نائب مصابة بكورونا يخرجوها بالقوة من الحجر

2020/06/16 | 14:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/نينوى اقدم عناصر حماية عضو مجلس النواب المصابة بفيروس كورونا، محاسن حمدون، اليوم الثلاثاء، على اخراج الاخيرة بالقوة من الحجر الصحي في مدينة الموصل.وقال مصدر لـ"كلكامش برس"، إن "حماية النائب محاسن حمدون اخرجوها اليوم بالقوة بعد تحطيم ابواب الحجر الصحي في مدينة الموصل والاعتداء على الكوادر الطبية، التي حاولت منعهم".بدوره طالب محافظ نينوى، نجم الجبوري، حمدون بـ"العودة للمستشفى"، معربا عن اسفه لـ"هجوم عناصر الحماية واخراجها بالقوة من الحجر"، مشددا على عضو مجلس النواب "عدم ملامسة الآخرين ونقل العدوى اليهم".

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