هيئة الحج والعمرة: لم نتلق اشعاراً من السعودية بإلغاء موسم الحج

2020/06/16 | 14:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةنفت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم الثلاثاء، تلقيها أي اشعار من الجانب السعودي بشأن إلغاء موسم الحج للعام الحالي في ظل انتشار فيروس كورونا.وقال رئيس الهيئة الشيخ سامي المسعودي، إن"هناك وزارات ساندة في السعودية ليس من صلاحيتها التحدث بشأن موسم الحج، مؤكداً وجود تواصل مع الجانب السعودي وليس لديهم أي قرار بشأن موسم الحج للعام الحالي".وأضاف أن"هيأة الحج لديها استعدادات كاملة لكنها ننتظر الجانب السعودي ، مبيناً أن قضية الإلغاء منوطة بالدولة المضيفة نفسها وهي من تقرر بالتنسيق مع الصحة الدولية وفق آليات ومعطيات وتعليمات فإننا مستعدين لذلك".ونقلت وسائل إعلام عالمية عن مسؤولين سعوديين أن فكرة إلغاء موسم الحج هذا العام دُرست بعناية، كما يجرى النظر في سيناريوهات مختلفة.

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