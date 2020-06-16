المالكي يستقبل الكاظمي ويؤكد ضرورة حماية قيم المجتمع وأخلاقه من الاستهداف

2020/06/16 | 14:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الثلاثاء (16 حزيران 2020)،رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مؤكدا على ضرورة حماية قيم المجتمع واخلاقه من الاستهداف.

وقال المكتب الإعلامي للمالكي، في بيان، إن الأخير "أستقبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في مكتبه ببغداد، لمناقشة مستجدات الاوضاع السياسية والأمنية ، وتداعيات تفشي وباء كورونا وهبوط أسعار النفط" .





واكد المالكي خلال البيان، على ضرورة ان "تتخذ الحكومة معالجات سريعة تجاه القضايا التي لها علاقة بالواقع الأمني والصحي والاقتصادي ، وتوفير بيئة مناسبة لإجراء انتخابات عادلة ونزيهة"، مشيرا الى "أهمية تحقيق الوفاق السياسي بين الكتل والمكونات ليتحمل الجميع مسؤولية بناء الدولة ومواجهة التحديات وفرض الامن والالتزام بالقانون" .





وأشار البيان إلى ان "المالكي شدد على اهمية حماية المجتمع من استهداف قيمه وأخلاقه والحفاظ على القيم المجتمعية والإسلامية من اجل الحصول على نظام سياسي متين وعملية سياسية مستقرة قادرة على تجاوز الصعوبات المركبة والمتراكمة"، مبديا "موقفه الداعم للإجراءات التي تتعلق بخدمة المواطن وتلبية متطلباته".





بدوره اكد رئيس مجلس الوزراء حرصه على "التواصل مع القوى السياسية من اجل تجاوز التحديات التي يمر بها العراق ، وتوحيد الجهود من اجل تحقيق مصلحة المواطن" .

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