القبض على 3 متهمين بالإرهاب في الأنبار

2020/06/16 | 14:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-الانبار

أعلنت مديرية الاستخبارات المركزية، الثلاثاء (16 حزيران 2020) القبض على 3 متهمين بالإرهاب في محافظة الأنبار.

وذكرت المديرية، في بيان، أنه بناءً على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة، وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 30 الفرقة ذاتها من القبض على ثلاثة ارهابيين في مناطق البيضة والبو حردان والزلة بقضاء القائم بالأنبار".

واشارت الى أنهم "من مقاتلي داعش الذين هربوا اثناء معارك التحرير وعادوا مؤخرا لمناطقهم، ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

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بغداد اليوم- بغداد

أعلن حلف شمال الأطلسي والذي يُعرف بـ’’الناتو’’، الثلاثاء (16 حزيران 2020)، أنه يقف إلى جانب العراق في حربه ضد تنظيم داعش.

وقال الناتو، إن "حلف شمال الأطلسي يقف إلى جانب الحكومة العراقية في حربها ض

بغداد اليوم- الديوانية

ألقت شرطة محافظة الديوانية، الثلاثاء (16 حزيران 2020)، القبض على 18 متهماً بقضايا مختلفة، في المحافظة.

وقالت الشرطة في بيان، إنه "بتوجيه شخصي مباشر من قبل قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشآت، العميد الحقوقي حيدر حسن

بغداد اليوم-بغداد

كشفت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء (16 حزيران 2020)، تفاصيل سقوط صواريخ التي وقعت في محيط مطار بغداد الدولي، ليلة أمس الاثنين.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا، سقطت بعد منتصف ل

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