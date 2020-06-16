بالصورة.. اعتقال ستة ارهابيين في نينوى

2020/06/16 | 14:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية، الثلاثاء، عن اعتقال ستة ارهابيين في نينوى....

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