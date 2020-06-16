صورة..العراق يستدعي السفير التركي ويسلمه مذكرة احتجاج

2020/06/16 | 14:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استدعت وزارة الخارجيّة العراقية السفير التركيّ في العراق فاتح يلدز وسمته احتجاجا شديد اللهجة....

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