2020/06/16 | 14:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء اعلنت مديرية زراعة كربلاء، اليوم الثلاثاء، عن تسويق اكثر من 66 الف طن من محصول لحنطة الى سايلوات وزارة التجارة.وقال مدير اعلام المديرية باهر غالي، ان “مزارعي كربلاء سوقوا 66 الف و100 طن من محصول الحنطة الى منافذ وزارة التجارة لغاية الان، فيما تستمر عملية التسويق”.واضاف غالي، ان “مديرية الزراعة اكدت على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مديرية زراعة كربلاء تعلن عن تسويق 66 الف طن من الحنطة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مديرية زراعة كربلاء تعلن عن تسويق 66 الف طن من الحنطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).