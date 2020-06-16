وزير الاقتصاد اللبناني: انخفاض اسعار السلع التي ندعهما وصل إلى 50%

2020/06/16 | 14:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لفت ​وزير الاقتصاد​ اللبناني ​راوول نعمه​ في كلمة له خلال تسلم ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ أجهزة تنفس اصطناعي مقدمة من ​نقابة مستوردي المواد الغذائية​ إلى ان “هذه الهدية تساهمون في دعم قدرات ​الدولة​ لمحاربة ​فيروس كورونا​ خاصة ونحن نستعد للموجة الثانية التي نأمل أن لا تأتي”وأكد ان “لا بلد ك​لبنان​ واهله في التعاون والتضامن، وما […]

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