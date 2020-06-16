2020/06/16 | 14:59 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لفت وزير الاقتصاد اللبناني راوول نعمه في كلمة له خلال تسلم وزير الصحة حمد حسن أجهزة تنفس اصطناعي مقدمة من نقابة مستوردي المواد الغذائية إلى ان “هذه الهدية تساهمون في دعم قدرات الدولة لمحاربة فيروس كورونا خاصة ونحن نستعد للموجة الثانية التي نأمل أن لا تأتي”وأكد ان “لا بلد كلبنان واهله في التعاون والتضامن، وما […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الاقتصاد اللبناني: انخفاض اسعار السلع التي ندعهما وصل إلى 50%) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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