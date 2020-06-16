مقدمة في دواعش الفن المصري (1) - سامح عسكر

2020/06/16 | 15:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامح_عسكر في فترة السبعينات بمصر حدث تحوّل جوهري في المجتمع بعد الهجرة الريفية إلى المدن، وقتها بدأت مصر تتحول من دولة ريفية إلى حضرية بالضبط كما حدث مع الصين في الخمسينات والاتحاد السوفيتي في الستينات ، ودون الدخول في مقارنة هذا التحول بين مصر والصين والسوفييت لكن التحوّل المصري رافقه تحوّلا فكريا آخر لم يتوقف على هجرة الفلاحين لمناطق البرجوازيين والطبقة المتوسطة ولكن هاجر الفلاحون المصريون أيضا للخليج الذ ......





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