نائب يغادر الحجر الصحي بـ

2020/06/16 | 15:01 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعرب محافظ نينوى، نجم الجبوري، عن أسفه، لما قام به حماية النائب محاسن حمدون بعد أن أقدم حمايتها على إخراجها من الحجر الصحي بالقوة.

وصف محافظ نينوى فعل حماية محاسن سعدون بالمعيب فيما توعد بمحاسبتهم

قال الجبوري في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "يعرب عن أسفه لما قام به حماية النائب محاسن حمدون في مشفى الحجر بعد أن أقدموا على إخراج النائبة بالقوة".

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أكد الجبوري أن "هذا الفعل معيب وسيتم محاسبتهم وعلى النائب الامتثال للقانون وعدم ملامسة أي شخص لحين عودتها إلى الحجر مرة أخرى".

وأفاد مصدر أمني من محافظة نينوى، بمغادرة النائبة محاسن حمدون، الحجر الصحي برفقة حمايتها، بعد التأكد من عدم إصابتها بفيروس كورونا، اعتمادًا على فحص أربيل.

وقال المصدر لـ"ألترا عراق"، إنه "بعد ورود فحص أربيل الذي أكد سلامة النائب محاسن حمدون قام حماية النائب بإخراجها بالقوة من حجر الموصل، بعد كسر الباب في مشفى الحجر"، لافتًا إلى أن "الحماية أخرجوا حمدون، على الرغم من رفض الكوادر الصحية الذين يؤكدون إصابتها بحسب الأجهزة المستخدمة في محافظة نينوى".

وأظهرت صورة تلقاها "ألترا عراق" النائبة محاسن السعدون برفقة حمايتها بعد إخراجها من مستشفى الحجر في مدينة الموصل.

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