الخارجية تسلم مذكرة احتجاج للسفير التركي: أوقفوا العمليات العسكرية

2020/06/16 | 15:01 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريراستدعت وزارة الخارجيّة العراقية، السفير التركي في العراق فاتح يلدز، على خلفية القصف التركي الذي طال عددًا من المناطق شمال العراق.

جدّدت وزارة الخارجية التأكيد في مُذكّرتها على دعوتها إلى الجارة تركيا لوقف العمليّات العسكريّة الأحاديّة

قالت الخارجية ببيان صدر في 16 حزيران/يونيو وتلقى "ألترا عراق"، إنه "وجرى اللقاء به من قبل وكيل الوزارة الأقدم السفير عبد الكريم هاشم الذي سلّمه مُذكّرة الاحتجاج، وتضمّنت المُذكّرة إدانة الحُكُومة العراقيّة لانتهاكات حُرمة وسيادة الأراضي والأجواء العراقية، واعتبرت أنّه مُخالِف للمواثيق الدوليّة، وقواعد القانون الدوليّ ذات الصلة، وعلاقات الصداقة، ومبادئ حسن الجوار، والاحترام المُتبادل".

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أضاف "وجدّدت الوزارة التأكيد في مُذكّرتها على دعوتها إلى الجارة تركيا لوقف العمليّات العسكريّة الأحاديّة، وأعربت عن استعداد الحكومة العراقيّة للتعاون المُشترَك في ضبط الأمن على الحُدُود بالشكل الذي يُؤمِّن مصالح الجانبين".

تابع "وختمت المُذكّرة بدعوة السفارة التركيّة لنقل المُذكّرة إلى الجهات التركيّة المُختصّة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع حدّ لهذه الانتهاكات، ومنع وُقُوعها مُستقبلاً".

كان السفير التركي لدى بغداد، فاتح يلدز، قال في وقت سابق، إن حزب العمال هو عدو مشترك لتركيا والعراق، ويجب "سحق رأسه".

وعلق يلدز في تدوينة، رصدها "ألترا عراق"، على عملية "المخلب - النسر" التركية ضد مقرات "حزب العمال الكردستاني" شمالي العراق، مؤكدًا أن "منظمة (بي كا كا) الإرهابية تجرم بحق الأطفال والمعلمين، وتريق دماء الشهداء المقدسة".

ختمت المُذكّرة بدعوة السفارة التركيّة لنقل المُذكّرة إلى الجهات التركيّة المُختصّة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع حدّ لهذه الانتهاكات

وأضاف قائلًا، "بي كا كا، تقتل الأطفال، وتقتل المعلمين، وتتسبب بإراقة دماء الشهداء المقدسة، إنها منظمة إرهابية، وعدو مشترك يتوجب سحق رأسه".

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